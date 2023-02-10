2024總統、立委大選進入備戰，民進黨總統人選可能由副總統賴清德披掛上陣，國民黨呼聲最搞的新北市長侯友宜仍未表態，民眾黨則確定由黨主席柯文哲出馬。前民進黨立委沈富雄表示，柯文哲、侯友宜兩個屬性一樣，所以總統的選局最後一定是「棄保」；但若是柯文哲的人馬出戰立委，那就不一定了，這也是國民黨應該怕的地方。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，因為柯文哲有講過，他選舉最怕的就是單一選區的立委，因為他選不贏。但是他如果出來，就會把國民黨擠掉，所以這是很麻煩的事情。柯文哲也盡量不要這樣，但是他不得不這樣，因為他這樣做，民眾黨的政黨票才會提高。

沈富雄接著指出，總統大選就不一樣了，因為柯文哲排第三、侯友宜排第二，兩個屬性一樣，總統的選局最後一定是「棄保」。但是在立委單一選區，國民黨是第二，柯文哲的人馬是第三，會棄保嗎？那就不一定了。棄保會發生在全國總統的選舉，但不會在單一選區立委的選舉發生，這也是國民黨應該怕的地方。