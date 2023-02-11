DJ圓圓向來熱情穿梭在大大小小的活動主持場子，熱愛跳舞的她，近日更與莉亞騷莎舞團合作拍攝舞蹈教學影片，並且採用的歌曲就是前陣子熱力發行的單曲〈Pasión〉，當初團長莉亞老師一聽到圓圓這首歌曲就表示非常適合拉丁舞蹈的風格，於是有了這次合作舞蹈教學影片的邀約。

舞蹈教學影片拍攝日當天，有點感冒症狀的圓圓依舊敬業地上場拍攝，由於拉丁舞需要很多轉圈的動作，因為感冒的影響讓圓圓轉圈轉到頭有點暈，拍攝過程都會不小心發生撞到左右兩邊的老師，但老師們依舊不厭其煩地教導她舞步，加上拉丁舞需要很多核心的力量控制，讓圓圓十分佩服老師們的舞蹈實力。

圓圓也提到穿上拉丁舞衣後真的會自信爆棚，像是有種神奇魔力一秒覺得自己是夏奇拉Shakira上身一般，只要發身穿舞衣的貼文點閱都會破她自己的紀錄堪稱流量密碼，她也因此愛上了拉丁舞，希望大家都一起來學舞，因為還有瘦身的效果，圓圓表示每次團練完回到家量體重真的是秒瘦1公斤，十分消耗熱量。

最近連兩個球季都在球場主持的圓圓，今年落腳在高雄17直播鋼鐵人，也期待本週日在球場主持能見到林書豪本人，並欣賞到豪神打球的帥氣英姿。

情人節將至，已經單身11年的圓圓已經和朋友約好並買了韓國的機票準備下週就逃離台北，深怕被路上的情侶閃瞎，圓圓表示，自己是很懶得逛街的人，應該會去類似景福宮這樣的景點拍拍照。