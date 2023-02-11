當代傳奇劇場即將在3月4、5日帶著「女神西王母」這齣近百位演員、舞者、聲樂家，台前幕後舞台人員，登上台中國家歌劇院！這齣耗資上千萬的音樂歌舞劇，是近期國內少數的大型製作，也是疫情以來，當代傳奇劇場六度因主演確診取消演出，終於能順利上舞台，而且自劇團創立37年來，第一次世界首演就在台中，導演主演吳興國和編劇編舞的林秀偉都覺得非常不可思議！

當代傳奇劇場表示，台灣擁有2,000多座王母娘娘的廟，庇護著台灣的平安、健康和幸福。為了向王母祈求演出成功，吳興國、林秀偉特別帶著飾演少女西王母的黃若琳來到台中「勝安宮」拜拜祈願。沒想到神蹟出現，一道彩光從昏黑的屋頂灑下，罩住黃若琳，停留了兩分鐘，待旁人靠近，便漸漸消失。有了王母娘娘加持，劇團精神大振，希望台中能在票房賣座，支持劇團在艱難中勇敢堅持演出好戲。

女神西王母的故事取自山海經，追溯五千年前甲骨文中，對這位集美麗與神力為一身的女戰士奇幻冒險的事蹟記載，林秀偉編寫出西王母從少女到與周穆王相戀（吳興國飾演）及為拯救世界而吞下靈珠，化為光明仙體戰勝陰神的故事。

林秀偉用舞者貫穿整個歌舞劇，加上京劇演員的好功夫和歌劇唱將，她希望帶給這個世界正能量，且歡迎企業鼓勵員工家庭，一起感受這齣充滿想像、浪漫和愛與感動心靈的大戲。

十二場戲，雙生雙旦，精彩可期！為了保證演出，這次由吳興國帶著帥氣徒弟朱柏澄分演周穆王，黃若琳、陳允雯雙演少女西王母，觀眾一票可同時欣賞雙生雙旦，加上60套華麗服裝造型、創意影像佈景及氣勢磅薄的音樂作曲，可說是老少咸宜、雅俗共賞的超值藝術饗宴。

夫妻攜手，益品書店演前導聆「你相信愛嗎？你相信永恆和誓盟嗎？」吳興國和林秀偉這對舞台界的男神女神，為台灣創造了卓越不凡精彩的表演，這次「女神西王母」藏著他們的動人的愛情和對下一代的祝福，2月19日下午3點在益品書屋，有一場「當男神遇見女神-跨越宇宙時空的戲劇舞台」的講座，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

當代傳奇劇場表示，更歡迎企業團體包票進場，還能成為「當代之友」優惠無限，今年開春觀賞王母娘娘的故事，虔誠祈福萬物眾生都能和諧與共。更多演出訊息可上當代傳奇劇場臉書，或洽兩廳院售票系統opentix購票觀賞。