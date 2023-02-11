一名非洲幾內亞籍的男子來台做生意，竟在臉書上秀出大把千元鈔票，搭訕一名翁姓女子，最後兩人相約酒吧，男子邀女子到租屋處續攤，但女子早有準備騙他吃下安眠藥，到了租屋處就趁洋男昏迷時，在屋內搜刮走了17萬1千元隨後落跑，最後洋男報警抓到這名女子，並尋獲贓款判她竊盜罪。

翁女趁要和洋男回到租屋處時，騙他吃下安眠藥，迷昏對方後洗劫財物。（示意圖／pixabay）

據《壹蘋新聞網》報導，洋男和翁女約會時，翁女主動表示想看對方租屋處，因此兩人搭車回家，結果沿途買飲料後，翁女卻突然拿出一顆粉紅色藥丸要他吃下，他詢問為何要吃？翁女便回答「吃了會開心」。

結果洋男吃下藥後，到了租屋處秀完生殖器後就睡著昏迷，翁女則趁機拿走洋男家中財物逃跑，共竊取17萬1千元，她遭逮後否認並表示自己出身望族，不可能貪這點錢，更表示自己是因為沒有錢坐車，才拿了置物箱的錢。

但警方追查後發現，翁女將17萬放在百貨公司的置物櫃，查獲後她又辯稱，只拿走1000元搭車回家，17萬是想等對方醒來後拿去還他。但這樣的說法讓法官完全不相信，認為她是有意下藥盜取財物，因此到了最高法院仍是維持原判，最終5年2個月全案定讞。

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