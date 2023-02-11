泰國近日發生一起滅門血案，一家5口遭殺害後被棄屍荒野，直到屍體腐爛發臭才被發現，死者除了一對夫妻外，還有他們的3個孩子，年紀最小的才3個月大，目前警方已鎖定一名嫌疑人，不過具體細節無法透露。

根據《

》報導，這起滅門血案發生在泰國達府來興府旺藻縣（Wang Chao），一家5口慘遭殺害後，屍體被拋棄在距離村莊約10公里遠的山野間，直到屍體腐爛發臭才被發現，當局接獲報案後趕到現場，發現死者為46歲的父親、34歲的母親，以及3名孩子，年紀在3個月至10歲大之間，身上皆有刀傷和槍傷。

警方連夜審問了20多名與死者有關係的人士，初步推斷兇手作案相當迅速，且雙方發生過爭執，死者的死因主要為利器刺傷，雖然目前警方已鎖定一名嫌疑人，但因證詞與現有證據不吻合，因此仍在調查當中。

死者的親戚向警方表示，死者夫妻靠種田謀生，他和死者一家關係很好，不過久久才會見一次面，近日他接到電話，對方稱死者一家人已經失蹤好幾天，請他幫忙聯繫，他便和鄰居們開始尋找，結果在山林的田地旁發現他們的遺體。

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