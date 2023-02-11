1月以來，外資回補新興亞股，主要亞幣兌美元升值幅度落在2％至3％之間。分析師認為，今年新台幣有望擺脫近一年頹勢，逐步往29元靠攏，政治風險為主要變數。

去年美元一枝獨秀，新台幣合計重貶約1成；不過，今年以來至2月4日，在聯準會放緩升息步調、市場風險情緒趨緩下，外資積極回補亞股，連帶推升美元兌主要亞幣漲幅均落在2％到3％之間，歐元、英磅、日圓也有近2％漲幅，美元獨強態勢是否已經丕變？

市場情緒轉好下，熱錢流往新興亞洲市場，以央行統計資料觀察，今年1月至2月4日新台幣兌美元升值2.6％，整體1月分外資合計淨匯入60億美元，其他亞幣韓元升值3.3％、人民幣升值2.318％、星幣升值2.1％，美元指數則下跌1.09％。

回顧2022年，新台幣合計重貶約1成，期間甚至累計超過4.7元的深度貶幅。台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，去年美元獨強，起因於聯準會急速升息步調，快速拉大美國與各國間的利差空間，導致資金回流美國；但去年底聯準會降速轉為升息兩碼，釋出鴿派訊號，市場風險情緒趨緩。

未來聯準會決策走勢，陳有忠分析，預估未來3、5月分別升息一碼，終端利率將落在5％到5.25％之間，但考慮到美國就業市場緊俏，為了抑制通膨，5％以上的高利率環境將延續至2024年。

台幣跳出新局

估在29至30元之間震盪

其間美國經濟數據之於聯準會決策方向，將是「鷹鴿交雜」，如2月3日美國勞工部發布一月非農就業數據，月增51.7萬人，遠優於市場預期的18.5萬人，強勁的就業數據再度引發市場對於聯準會升息恐慌，美元指數短線跳升。陳有忠解釋，在就業市場緊俏下，美國「個人消費支出物價指數（PCE）」要回落到央行目標的二％區間仍有難度。

不過，陳有忠認為，聯準會政策對於美元影響已出現「邊際效用銳減」，甚至對亞幣影響有限，預估今年美元指數將是「開高走低、由多轉弱」，在95到105區間震盪，並逐步往95靠攏。

至於新台幣走勢，陳有忠分析，上半年「能見度明朗」，有望擺脫過去一年頹勢「跳出新局」，在29到30元之間震盪，並往29元靠攏，「靜如處子，動如脫兔」將是上半年新台幣走勢的最佳寫照；但他也提醒，整體而言，今年將是休養生息，非景氣大好的一年，新台幣走勢將是兔子般的小跳格局。

陳有忠解釋，近期新台幣升勢主要受惠於「外資回補台股力量大」，去年11月起外資就逐漸回籠，到今年1月回補力量擴大，1月分外資累計淨買超台股超過2千億新台幣。