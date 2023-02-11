根據《財訊》報導，科技業在結束了灰頭土臉的20222年之後，前景如何各界看法不一，但科技公司老闆的持股動態可能是個指標。繼台積電總裁魏哲家連續加碼台積電股票引起討論之後，微軟創辦人比爾蓋茲的投資信託基金最新揭露，該基金也看好微軟前景，於2022年第3季大舉增持微軟股票。

《財訊》報導指出，比爾蓋茲不僅是在富比世全球富豪榜淨資產高達1042億美元，排名第6的全球巨富；2000年成立的比爾和梅琳達—蓋茲基金會信託基金，是蓋茲基金會的投資部門，更是紐約華爾街投資表現最好的公司之一。

《財訊》分析，根據該基金揭露的資料，截至2022年第3季，股票投資組合價值接近330億美元，光是6月至9月，投資組合價值就增加逾160億美元。其中最引人矚目的就是他砸下91.44億美元回購微軟持股，讓微軟在該基金的投資組合占比從前一季的不到1%，一舉拉高到近26.91%。

《財訊》報導指出，觀察微軟股價變化，剛好自2022年第3季開始下修，且雖然近期微軟發布2022年第4季業績不如預期，甚至還有裁員的負面訊息影響，不過股價表現仍相對持穩。