聖得福「首岳」近倚台北車站，坐攬雙子星特區，未來將翻轉東西新軸線，政府耗資千億布局商辦與雙塔新地標，預計2027完工。「首岳」享1120坪珍稀基地，打造最高26層SRC大樓，躍升房市新寵，主推26-50坪3種房型，磁吸北市中正、大安、士林與海歸自住客築巢圓夢。

13萬坪西區門戶計畫蘊含千億雙子星潛利，其中300億台鐵E1E2大樓正式動工；270億中華郵政雙塔也將以金融中心與郵政博物館聞名；而主角600億的台北雙子星形塑六鐵共構的黃金樞紐，預計2027年完工後，頂級商辦與飯店百貨規模浩繁，地段補漲勢在必得。

挹注600億的台北雙子星形塑六鐵共構的黃金樞紐，2027年完工後，頂級商辦與飯店百貨規模浩繁。(圖/ 聖得福建設提供)

「首岳」主推26-50坪3種房型，分別為2房26.66坪、2+1房37.74坪與3房49.03坪。裝潢設計師揉合輕法式風格，採用白色與棕色調和氛圍，同時以圓弧強化視覺延伸，再以木色、石材增加房間溫度，大片落地窗營造通透視野，光與影交織於馬來漆牆面，體會在家也能度假的奢華。

「首岳」主推26-50坪2至3房，大片落地窗營造通透視野，光與影交織於馬來漆牆面，體會在家也能度假的奢華。(圖/ 聖得福建設提供)

「首岳」三面臨路，下樓隔壁就是家樂福，散步便能享受寧夏夜市的熱鬧氛圍，迪化商圈、永樂市場、大稻埕商圈等生活採買處繁華迤邐；交通更享雙快三捷飛馳體驗，國道1號與新生高架往返便捷，機捷線北門站、中和線大橋頭站、信義線雙連站及民權西路站阡陌交織十分方便。

三棟樓分別規劃12層、14層與26層，公設集中在26樓，包含交誼廳、閱覽室、健身房、KTV、瑜伽教室、宴會廳等；且「首岳」為附近最高代表性大樓，能眺望遠處大稻埕碼頭光景，享受佳節帶來的浪漫煙火秀。

「首岳」放眼未來，機能布局臻至完善，符合離塵不離城的選地哲學。同時，嚴選台日雙顧問監督施工品質有巧思，在地段都更後規劃3棟SRC建築保護內部強度，能抵禦6級地震，對建築外牆也是面面俱到，使用Alfa Safe耐震系統，有助於牆體抗裂與防漏水，並有領先業界的「15年防水保固」，聖得福的誠意與承諾，使「首岳」躍升為備受矚目的房市新寵。

【聖得福 首岳 (8sms.tw)】

「首岳」基本資料

投資興建：聖得福建設開發股份有限公司

產品規劃：2～3房(26~50坪)

基地面積：1120坪

結構工程：SRC

規劃樓層：地上14、26、12層、地下5層

戶數規劃：390戶

基地地址：台北市大同區寧夏路88號

接待會館：台北市大同區寧夏路88號

預約鑑賞：02-2550-2888