2022年10月底為止，全球已有139個國家宣示在2050年（一些國家在2060年），要達到溫室氣體淨零排放的目標。在眾多取代化石燃料的技術中，氫能最受到關注；國際再生能源總署（IRENA）指出，已有超過30個國家積極發展氫氣事業。

減碳的解決方法之一是電動化，但相對於使用鋰離子等電池的電動汽車，氫氣因為可大容量、長時間儲能，適合用於火車、飛機、船隻等長程運輸的運具。不過，《財訊》報導指出，目前的氫氣產製方式，主要有化石燃料製氫、水電解法、工業餘氫等；前兩者的技術最成熟，但化石燃料製氫會產生二氧化碳，而水電解法則十分耗電，都是普及氫能的障礙。

日本 攜手澳洲 確定綠氫來源

儘管氫氣燃燒後的產物只有水，不會造成環境汙染，但目前大部分氫氣由化石燃料中提取，稱之為「灰氫」，碳排一樣很高；如果氫氣來源是再生能源，也就是綠氫，才能做到真正的環境友善。因此，聯合國環境規畫署（UNEP）定義的再生能源，包括太陽能、風力、地熱等，並不包括氫氣。

根據《財訊》報導，除了淨零外，地緣政治的變化也是各國積極研發產氫技術的原因；例如，俄烏戰爭導致德國天然氣供應遭切斷，不得不另尋替代方案。因此，德國即宣布2026年前將投入124億歐元研發氫能，以及213億歐元推廣氫氣的使用。

此外，全球積極開發氫能，也攸關著各國經濟動脈。例如，以石油致富的中東國家，在面臨全球減用化石燃料的窘況下，也亟須發展再生能源。阿拉伯聯合大公國（UAE）2017年和德國成為能源夥伴，合作推動石油轉型為再生能源和氫能，目標是2030年在氫氣出口市場占比達到25%；2022年，也宣布和埃及合作綠氫生產計畫，預定2030年生產48萬噸的綠氫，供當地使用並出口到歐洲。

《財訊》報導指出，澳洲風力、太陽能等再生能源潛力可觀，對發展綠氫也十分積極。聯邦政府計畫讓氫氣取代煤炭和天然氣，成為新的主要出口品項，預定2030年成為氫氣大國。風力、太陽能蘊藏同樣豐富的智利，2020年也發表了綠氫國家戰略，誓言成為全世界最廉價的綠氫生產國。

至於亞洲國家，2017年最早制訂氫氣基本戰略的日本，因為能源倚賴進口，加上311大地震後，政府意識到分散能源的重要性，再生能源和氫能成為發展重點。2020年，時任首相菅義偉宣布2050年要淨零，同時制訂綠色成長戰略；2021年內閣會議將氫氣視為新的再生能源，並且與澳洲合作，藉此確保綠氫來源。