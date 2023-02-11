身兼副總統的民進黨主席賴清德，曾在黨主席選舉前拋出「和平保台」主張，總統蔡英文近日出席活動時也重申，願意多與北京對話。對此，國民黨發言人李明璇狠酸直言，民進黨「抗中保台」了7年，非要「發現戰爭在眼前、恐變成烏克蘭第二」，才知道要和平保台，2020投給蔡英文的817萬人都被騙了。

港媒《中評社》昨（10）日報導，李明璇受訪直言，蔡英文近期對兩岸政策的放軟、與賴清德一樣，開始改為和平保台，她「覺得很瞎」，因為蔡政府都已執政7年，才知道和平的重要性，「那前面到底在抗中保台個什麼？現在又把台灣弄到什麼地步？」

李明璇接著說，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，蔡政府原本說，敢與對岸抗爭，結果全世界許多國家都認為，台灣恐將成烏克蘭第二，蔡政府「就躲起來、不敢講話」，連共軍飛彈飛過台灣上空時，不僅是日本通知才知道，還「辯稱飛進大氣層沒關係」。

最後，李明璇痛批，蔡政府荒腔走板、只為黨的政治利益。