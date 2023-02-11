美國無所不用其極遏制中國科技業進步，去年10月祭出核彈級晶片出口禁令後，傳出白宮擬推行新規定，限制美企投資中國高科技，預計兩個月內會頒布相關措施。中國媒體則分析，美國切斷對中國高科技投資是把雙面刃，此政策壽命恐怕很短。

根據《紐約時報》報導，消息人士透露，最近幾個月白宮都在準備對中國科技產業祭出新禁令，限制美國公司在中國的投資，包括量子計算、先進半導體、或向監控等先進技術的提供資金。

報導指出，中國「間諜氣球」進入美國領空事件進一步引發國安擔憂，美國國會議員甚至警告白宮，如果政府不推動對中國的投資限制，國會將提出自己的建議。據悉該新禁令的相關限制措施架構已大致完成，預期2個月內推出，而美國同時間也與盟友例如歐盟接觸，以尋求共同實施相關限制。

根據榮鼎諮詢調查，美國投資者每年在中國的交易約有3000筆，包括直接投資和風險投資交易，其中約有500筆交易的價值超過100萬美元。

集微網則撰文指出，美國政府近半年來，一直在考慮對美企在中國的投資實施新的監管或規定，但「說起來容易做起來難」，對中國影響有限。美國企業研究所學者Derek Scissors更直言，此類政策的壽命可能很短，而且拜登在2025年可能不會當選總統。

南海半導體董事、總經理王匯聯則表示，中國國內半導體領域的美國資本直接投資並不多，其中多半是通過離岸或國際基金等形式的間接投資，要全面實施難度高，造成影響有限。