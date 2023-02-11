美國政府對大陸發起一波波貿易戰與科技戰，近日拜登政府更考慮全面切斷華為進口美國任何產品的管道。對此大陸官媒引用美學者看法，美國對大陸採取一系列措施，這種認為全球經濟繁榮只是零和博弈的想法是錯誤的，大陸崛起並不一定意味著美國就要衰落。官媒最後向白宮喊話，美中勿「脫鉤斷鏈」，作為世界最大的兩個經濟體，中美應以深化合作、經濟深度融合，可以從對方發展中獲益。

人民日報發表署名「鐘聲」文章表示，美方近年來想透過「脫鉤斷鏈」遲滯甚至中斷大陸發展進程。在經貿方面，美方對中國輸美商品加徵關稅並維持至今，限制中國企業赴美投資，還不斷鼓動限制美企對中投資；在科技方面，美方打壓中國高科技企業，還「濫用出口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子」。

文章說，對大陸經濟脫鉤不切實際。近兩年，中美貿易額屢創新高，2021年突破7500億美元，2022年達到近7600億美元，遠高於2017年的5837億美元。

文中稱，強行脫鉤只會得不償失。美國商會發布的報告顯示，美國投資者可能因脫鉤每年損失250億美元資本收益，美國國內生產總值將因此損失最多高達5000億美元。美國一家半導體企業預測，新一輪對華出口管制將導致數十億美元的收入損失。

美國耶魯大學經濟學教授戈德伯格撰文指出，美國似乎忘記了過去幾十年從中國獲益頗豐的事實，針對中國採取了一系列措施，「這種認為全球經濟繁榮只是零和博弈的想法是錯誤的，中國崛起並不一定意味著美國就要衰落。」

文章提到，美國對中國「脫鉤斷鏈」，改變不了經濟全球化的現實，「只會把對華合作機遇拱手讓給其他國家」。中國有世界最完整的產業體系和潛力最大的內需市場，具有大國經濟內部可循環的基本條件，「這是應對遏制打壓的堅強保障和最大底氣」。

文末向美方喊話表示，中美兩國經濟深度融合，可以從對方發展中獲益。作為世界最大的兩個經濟體，中美應以深化合作來推動兩國關係的發展。雙方應該相互尊重，互惠互利，著眼大局，為雙方合作提供好的氛圍和穩定的關係。