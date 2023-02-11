美國近年不遺餘力的打擊大陸半導體發展，限制對華半導體相關出口擾亂市場，東京威力科創去年第四季財報顯示，該公司對大陸銷售額較前一季下滑39%，凸顯拜登政府對華出口禁令，連帶設備供應商也遭到波及。

朝日新聞報導，東京威力科創周四（9日）公布去年第四季財報，美國對大陸實施出口管制措施後，該公司對大陸出口下滑至1027億日元（折合美元約779億美元）。此外，全球半導體景氣低迷也是拖累銷售額的原因之一。

只不過，東京威力科創上修截至2023年3月的全年財測，上調700億日元至2.17兆日元，並調整去年11月時合併營收2500億日圓的悲觀預期。東京威力科創總裁河合利樹（Toshiki Kawai）表示，「制裁確實造成影響，但大陸客戶的投資計畫並沒有出現原本預估最糟的情況」。

去年10月，華府出台管制措施，限制美國企業對華出口先進晶圓製造設備。報導指出，此舉也衝擊對華供應設備的東京威力科創。

此外，有報導指出，日本、荷蘭已經與美國達成共識，將一同對大陸實施半導體設備出口管制，預期對日本半導體設備供應商造成巨大影響。