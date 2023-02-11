桃園市長張善政8日召開市政議會時，除了介紹桃捷董事長沈志藏，也表明桃捷營運量並不高，結果副總卻比雙北還多，自己在秉持用人唯才的前提下，當前的4名副總只會留下一個，引發各界熱議。臉書粉專《綠能你不能》也披露4名副總的背景，結果發現有一半的專業能力跟背景跟捷運無關。

該粉專揭露副閣揆鄭文燦擔任桃園市長時，所任用4位副總的資歷，其中一位有當過北捷廠長、一位是前北捷票務處副主任、還有一人是前桃市資科局局長，繼任者前不分區立委余婉如、最後則是2018年落選，去年同選區當選的桃園市議員。

《綠能你不能》怒批，「前面兩位或許有專業能力跟背景，後面兩位到底跟捷運業務有啥關聯？拿政府錢養人？」並直言，「桃園人選出專業的張善政真好，我以前也覺得奇怪桃園捷運明明業務量不如雙北捷運，為何鄭文燦時代搞了四位副總？」。

該粉專強調，「今天張善政做了一件正確的事，拒絕肥貓酬庸，回歸專業，並說以後面對酬庸文化，要除惡務盡。想想民進黨執政的這些年，搞酬庸，將政府的資源拿來給自家人爽，培養政治打手。」