一項來自丹麥哥本哈根大學的科學研究顯示，咖啡加牛奶如此簡單的調配，對人體竟能產生神奇功效!因蛋白質與抗氧化劑的組合，能加倍免疫細胞對抗炎的效果，研究人員看好未來對健康的影響。

該研究於上月30日發表至美國科學雜誌《農業與食品化學雜誌》(Journal of Agricultural and Food Chemistry)，由該校獸醫系和動物科學系的人員合作，先前研究發現，多酚（polyphenol）能與牛奶、肉類、啤酒中的蛋白質結合，儘管如此，其是否能在體內運作仍是未知數。

本次結果表明，多酚和胺基酸的組合，比起前者單獨抗炎效果還提升2倍，他們測試這些分子在拿鐵咖啡裡作用，驚呼「反應發生的如此快速」；事實上，咖啡豆本身富含多酚，而牛奶也是相當豐富的蛋白質來源。

一旦細菌、病毒或其他外來物質進入人體，我們的免疫系統會部署白血球防衛，這種情況通稱「發炎反應」(inflammation)。而多酚能有效緩解炎症，屬於一種抗氧化物，存在於植物、蔬果中，像是葡萄酒、啤酒、咖啡、茶。然而，該化合物不易讓人體吸收，學界對它和其他分子(如蛋白質)的反應研究甚少，如今見識到強大威力，學界也正朝著「如何將多酚封裝在蛋白質結構中」的方向努力，以提升體內吸收表現，達到最佳效力。

此外，食科專家隆德（Marianne Nissen Lund）補充，「不難想像，當其他蛋白質(如優格)與食物結合時，類似反應也會發生。」