2022年九合一大選民進黨慘敗，除了黑金、與民眾感受有差距外，前新竹市長林智堅的抄襲事件也成為敗選原因之一。新任民進黨主席賴清德表示黨內要重視學倫問題，中執會日前也通過，未來該黨的總統立委登記初選，參選者要簽「學位論文學術倫理聲明書」，入口網站《Yahoo》10日針對賴清德的改革，發起網路民調。

截至10日晚間11點50分，總共有超過1千5百人參與投票，在「會因為參選人的學歷而增加好感度嗎？」的問題上，認為「一定會」的民眾有12.8%、投「可能會」的人有23.3%、至於「不太會」的則為28.7%、表示「完全不會」的網友有27.7%，最後「沒意見／不知道」的人7.5%。

至於賴清德推動的「參選人選前簽署學倫切結書，是否會增加投票意願」，認為「完全不會」的網友高達40.6%、抱持「不太會」的人有16.5%、覺得自己「可能會」的有13.6%、而認同「一定會」的民眾則有20.7%、態度是「不知道／沒意見」有8.6%。

另在「贊成各黨跟進『選前簽學倫切結書』」的問題上，投「非常贊成」有25.4%、認同「還算贊成」16.7%、支持「不太贊成」為14.6%、抱持「完全不贊成」則達23.3%、態度是「不知道／沒意見」的有20.0%。