在台中市台灣體育大學體育館舉辦的111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，10日進入大會第3天賽程，國中男、女對打賽程提前落幕，團體賽桃園市平鎮國中奪下男、女子組團體雙料冠軍；個人賽部份，新北市新泰國中、去年亞洲少年跆拳道賽銅牌張程竣打下5連勝、順利完成2連霸。

平鎮國中9日才進帳3金，10日再添國男68公斤級李宇寰1金後，兩天賽程下來國男、國女各獲雙金，成功包辦了今年度全中錦國男國女雙料團體冠軍，教練楊建治說：「有許多隊伍都出國集訓，但因為有全中錦，我們改變策略在國內移地訓練，全中錦參加的人多強度也高，來參加這個比賽每一位選手平均下來都可以打5場以上起跳的比賽，在全中運前是選手很好的磨鍊機會。」

男51公斤級，新北市新泰國中張程竣表現出色，去年才剛奪下亞洲少年跆拳道賽銅牌，111學年全中錦也再度發揮強攻的能力，連續5場都以直落二勝出，最終摘金完成2連霸，綽號「小竣」的張程竣對自己的表現也覺得滿意，表示：「這次有按照教練的指示多做一些後旋踢的動作，比較敢做出動作出來。」

張程竣擁有178公分修身的身材和斯文的外型，和一般人印象跆拳道選手的外型不太一樣，兒時曾因過敏體質和異位性皮膚炎，母親為了要鼓勵他運動，幼稚園中班就帶他去練跆拳道，沒想到去年讓他初嘗亞少賽國手夢，去年全中運僅摘下銀牌，在全中錦2連霸奠定信心後，立志今年全中運奪金。

大會10日也舉辦開幕儀式，中華中小學聯合總會會長林德昭、台中市政府運動局長李昱睿、財團法人希望基金會董事長紀政，以及新竹縣立委林思銘等貴賓蒞臨，台中市政府運動局長李昱睿更以地主身份致詞：「市長盧秀燕特別注重基層體育，特別是在國際賽上特別有競爭性的跆拳道，為台中市的重點發展運動項目之一，市府積極栽培在地基層選手，期盼透過本屆賽事的舉行，讓選手備戰4月份全國中等學校運動會，同時提升在地籌辦跆拳道賽事的能力。」

11日將進行對打高中組賽程，大會在下午2點至晚間6點於在體育署動滋YT頻道，和中華中小學跆拳道聯合總會臉書上進行直播。

國男51公斤級新泰國中張程竣（右）達成全中錦跆拳道賽2連霸。（大會提供）