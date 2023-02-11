好市多廣受歡迎，不僅食物與清潔用品外，漸漸就連衣服、鞋子等，民眾都會在此選購。但就有女網友抱怨，自己在好市多買了一件名牌運動褲，結果才穿不到幾小時就破洞，無奈表示若非吊牌剪了就會拿去退貨，文章釣出許多苦主，更直言可以照樣拿去退。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，自己在好市多幫女兒買了一件運動褲，未料才穿上去不到一天，竟然破了一個大洞，讓母女倆好傻眼，原PO貼出照片為證，但也大嘆自己太快剪吊牌，不然一定拿回去退貨。

女網友表示，女兒穿上了運動褲，幾個小時就破一個大洞，釣出許多買過同樣褲子的苦主留言。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

文章貼出後意外釣出許多同樣經歷的苦主：「在好市多買過下水就起毛球的衣服」、「我是褲子直接破個大洞，拿去附近店家縫好繼續穿」、「幫老公買了4、5件同樣的褲子，破了3件，全都同樣位置，還以為是長太胖，原來是有問題」，讓原PO忍不住回：「原來還有其他苦主，我還以為買到籤王」。

其他網友則力勸原PO退貨：「這是產品有瑕疵，吊牌剪了照樣可以退」、「別擔心，我買過一件下水就破洞的，照退不誤」、「不是惡意退貨都不會被賣場刁難」、「好市多會費這麼貴，品質是他們要把關，不是我們默默吞」。最終原PO順利退貨，但也表示，自己退了之後，又不小心在賣場買了3000多，讓全場笑翻。