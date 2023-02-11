好萊塢巨星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)以漫威電影《鋼鐵人》、《復仇者聯盟》系列紅遍全球，4年前，他拍完《終局之戰》正式從漫威宇宙退役後，粉絲都很好奇他的演藝動向，想不到，昨(9日)，馮迪索(Vin Diesel)直接在《玩命關頭X》預告片試映會上，公開邀請小勞勃道尼出演新片，掀起網友討論。

監製兼出演該片「唐老大」一角的馮迪索，近日被外媒《VARIETY》問到：「誰會是下集名單中的夢幻演員？」，馮迪索不假思索回道是小勞勃道尼，更提到希望他能夠出演反派角色，連人物背景都已構思好：「反派想推廣人工智慧、無人駕駛汽車，認為很有未來，不過唐老大並不這樣想，導致兩人處於對立面。」

飾演唐老大妻子的演員蜜雪兒羅德里奎茲(Michelle Rodriguez)則說，希望卡司有麥特戴蒙(Matt Damon)，因為他在推理電影《神鬼認證》的演技精湛，還爆料這部片已有4位奧斯卡獎得主加盟，包括莎莉賽隆（Charlize Theron）、海倫米蘭（Helen Mirren）、布麗拉森以及女配角得主麗塔莫瑞諾（Rita Moreno）。

動作電影《玩命關頭X》5月19日在美國上映，在最新預告片中，主角群開著黑車現身，周圍還飄散著黑煙，眼神銳利又有殺氣，視覺效果極具震撼力，雜誌《 Empire Magazine》日前則發出首批劇照，可見主角馮迪索、傑森摩莫亞的造型，連帶曝光的愛車酷炫有質感，新成員布麗拉森槍械上身，頗有架勢。