民進黨台北市議員落選人梁文傑，接任陸委會副主委，昔日嗆柯文哲「共機擾台就要停辦雙城論壇」，如今改口「要考量到兩岸交流」被酸到關臉書，對此民進黨團幹事長鄭運鵬力挺，稱梁文傑只是「在不同位置上說話的方式不同，但維持主權意思不變」，讓鄉民看傻，直呼不演了。

梁文傑接任陸委會副主委，遭柯文哲酸「記得立場保持一致，拒絕兩岸交流，否則會被罵雙標」，未料梁文傑對雙城論壇態度真的180度大轉彎，梁稱自己之前是民代，所以要反應民意，現在進入政府工作，就要顧及兩岸交流與經濟發展，但也因此遭網友狂酸，緊急關臉書避風頭。

民進黨團幹事長鄭運鵬在10日上午記者會力挺梁文傑，稱梁在不同位置上，說話方式會有所不同，但維持台灣主權利益上並無不同，之前對雙城論壇質疑是民代義務，現在是官員，有職責顧及兩岸交流，沒有矛盾。

消息轉貼至臉書、PTT後，鄉民不留情開罵，更改編「識時務者為俊傑」變成「識時務者梁文傑」：「承認雙標有這麼難嗎」、「芒果乾賣太過火的下場」、「藍白不能說，民進黨說就沒事」、「就是綠能你不能」、「這樣叫做方向相同，看來我方向感出問題了」、「藍白是通敵，綠就是交流」、「前一天還好意思罵夏立言」、「中國鵬不演了」、「好啦，叫梁文傑夫妻先來跳個抖音壓壓驚」。