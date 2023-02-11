高雄苓雅區晚間發生一起死亡車禍！一名57歲吳姓女子闖紅燈又未走斑馬線，遭到73歲吳姓男子擦撞後倒地， 又遭64歲沈姓男子輾過，經送至阮綜合醫院急救後，仍宣告不治。

吳姓女子11日晚間行經苓雅二路西往東方向行走，未依規定走在斑馬線上，且又闖紅燈，遭到綠燈行駛的73歲吳姓男子擦撞後倒地，隨即又被64歲沈男駕駛的自小客車輾過。

沈男輾過吳女後肇事逃逸，苓雅分局獲報後前往現場，發現吳女已倒臥在血泊中，並立即沈男到案說明，吳男與沈男肇事駕駛酒測值均為0，無涉酒駕情事。

此次肇事原因初步研判疑似為吳女未行走行人穿越道且闖紅燈穿越馬路，而2部自小客車未注意車前狀況反應不及發生碰撞，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊進一步分析研判。

全案訊後將吳男與沈男依過失致死、公共危險罪送辦；另沈男肇逃部分依違反道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項：汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡，未採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理之規定予以開單舉發，處新台幣3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領。