法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署敘利亞代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）在記者會上表示：「敘利亞高達530萬人恐因這次強震無家可歸。」
他指出，聯合國估計這次地震對敘利亞537萬人造成影響，他們需要避難所援助。
他還表示：「人數相當龐大，且這些人口早已受大規模流離失所之苦。」
這次震災已奪走土耳其和敘利亞近2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難之一。
根據敘利亞衛生部和援救團體數據，敘利亞地震罹難人數已超過3300人。（譯者：徐睿承）1120211
聯合國官員今天指出，土耳其和敘利亞邊境地區本週稍早發生強震，恐導致敘利亞高達530萬人無家可歸。
法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署敘利亞代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）在記者會上表示：「敘利亞高達530萬人恐因這次強震無家可歸。」
他指出，聯合國估計這次地震對敘利亞537萬人造成影響，他們需要避難所援助。
他還表示：「人數相當龐大，且這些人口早已受大規模流離失所之苦。」
這次震災已奪走土耳其和敘利亞近2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難之一。
根據敘利亞衛生部和援救團體數據，敘利亞地震罹難人數已超過3300人。（譯者：徐睿承）1120211
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