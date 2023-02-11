法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署敘利亞代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）在記者會上表示：「敘利亞高達530萬人恐因這次強震無家可歸。」

他指出，聯合國估計這次地震對敘利亞537萬人造成影響，他們需要避難所援助。

他還表示：「人數相當龐大，且這些人口早已受大規模流離失所之苦。」

這次震災已奪走土耳其和敘利亞近2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難之一。

根據敘利亞衛生部和援救團體數據，敘利亞地震罹難人數已超過3300人。（譯者：徐睿承）1120211