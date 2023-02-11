白宮今天表示，國防部在阿拉斯加州上空擊落另一個不明物體，因為其飛行高度對民用飛行構成潛在威脅。這是上週中國偵察氣球入侵美國領空並遭美軍擊落後，美國上空再次發現不明物體。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在例行媒體簡報上表示，這一不明物體漂浮在阿拉斯加4萬英尺高空，美國總統拜登出於謹慎考慮下令擊落此一不明物體。（編輯：徐睿承）1120211
白宮今天表示，國防部在阿拉斯加州上空擊落另一個不明物體，因為其飛行高度對民用飛行構成潛在威脅。這是上週中國偵察氣球入侵美國領空並遭美軍擊落後，美國上空再次發現不明物體。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在例行媒體簡報上表示，這一不明物體漂浮在阿拉斯加4萬英尺高空，美國總統拜登出於謹慎考慮下令擊落此一不明物體。（編輯：徐睿承）1120211
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