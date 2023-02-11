據外媒《中國報》報導，馬來西亞一名越堤族爸爸長期身在新加坡工作，一個月只回家1次至2次；他日前在臨行之際收到14歲孩子親手做的咖哩馬鈴薯包子，希望他能帶去當地吃。

不過，由於新加坡禁止民眾攜帶內餡有肉的包子入境，而孩子做的包子含有少料的雞肉，因此該名爸爸只能趁著出境前，在新山拉慶中央車站（Terminal Larkin Johor Baru）將包子吃光。他透露，自己平時吃2顆至3顆包子就已經很飽了，結果發現便當盒內竟然有5顆包子，而吃光所有的包子花了他1個半小時。對於孩子的心意，他感動直呼「謝謝你有爸爸的心，爸爸愛你喲。」

隨後該名爸爸將此段經歷發布至臉書社團「人在獅城漂」，吸引許多網友留言「通常都是父母做便當給孩子，孩子做給父母真的很少見，你孩子很愛你」、「好乖的孩子，爸爸肯定也有很努力的教育，所以孩子才會那麽懂事」、「福氣滿滿，有愛心的家庭」、「父慈子孝令人羨慕，恭喜恭喜」、「真懂事的孩子，爸爸加油」。

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