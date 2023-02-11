大陸雲南省一名許姓女子日前在吃完海鮮後腹痛就醫，僅遭院方以點滴進行治療，當天中午便讓她出院；未料許女當晚8時15分就被家屬送往急診，於9時30分搶救無效去世。當地司法中心鑑定，許女的死因是腹內疝致絞窄性腸梗阻，家屬得知後憤而提告，最終，法院判決醫院須承擔原告損害50%的責任，賠償許女家屬41萬6258.04元人民幣（約新台幣184萬4110元）。

綜合陸媒報導，雲南省昆明市一名許姓女子日前在吃完海鮮後腹痛不止，在家人的陪同下去當地某間醫院就診；院方發現，由於許女之前曾在醫院做過人工流產，術後未進行消炎治療，把她帶到婦產科檢查，但未查出病因，隨後又將她帶到一般外科，經醫師初步判定，她應是罹患急性闌尾炎或腹膜炎，於是對她進行點滴治療。

許女當天中午覺得腹痛減輕就出院回家，未料當晚8時15分，她被人叫了15分鐘都沒回應；之後察覺異狀的家屬立即將她送往急診，於9時30分搶救無效去世。當地司法中心鑑定，許女的死因是患有腹內疝致絞窄性腸梗阻，讓家屬得知後憤而提告。

判決書指出，許女家屬認為，醫院起初為許女提供診療的過程中，違反診療常規且疏忽大意，未盡到相應的治療義務，外加未及時對她採取積極有效的治療措施，從而延誤了最佳醫治的時機，由此造成了她死亡的後果，因此要求院方賠償醫療費、護理費、誤工費、喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等共計64萬4000元人民幣（約新台幣285萬3900元）。

醫院辯稱，許女家屬的要求沒有任何法律事實和依據可循，所以無需承擔賠償責任，加上藉由屍檢報告可知，許女是人工流產後誘發腹內疝至絞窄性腸梗阻致死，與過錯鑑定報告中所述的沒有履行告知義務、病曆書寫不規範等疏失沒有直接因果關係。

不過，法院據當地司法中心鑑定資料，表示醫院替許女實施診療的過程中確實存在過錯，像是未進一步查出她腹痛的原因，另據急腹症的處理原則，應盡快明確診斷，針對病因採取相應的措施，但醫院不光未在此方面給予高度的注意，也沒進一步觀察及完善相關檢查，對許女的病情觀察評估不到位，一定程度上延誤了病情診斷，與她死亡的事實存在因果關係。

法院指出，許女打完點滴後出院回家，仍未被醫院查出病因，先前醫院的治療也僅用鎮痛藥物緩解其疼痛的症狀，並未採取相應留院觀察的措施，此情況無疑造成了她的死亡。另一方面，作為患者的許女，從上午病發入院，到未查出病因就出院，於當天傍晚離世，醫院無證據證實已盡到足夠的審慎檢查和觀察的義務。

最終，法院判定醫院須承擔原告損害50%的責任，而許女的醫療費、喪葬費、死亡賠償金等合計為83萬2516.08元人民幣（約新台幣368萬9100元），醫院應賠償其家屬41萬6258.04元人民幣（約新台幣184萬4110元）。

之後醫院不服一審判決，向法院提起上訴，但在二審期間，出於雙方當事人均未提交新證據，且對一審判決認定的事實均無異議，因此遭二審法院駁回上訴，維持原判。

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