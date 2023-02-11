大陸江蘇省一名李姓女子8日去一間公司應徵秘書，結果不光被招聘人員要求私人聯繫方式，還被告知要當老闆的女友，讓她傻眼，隨後果斷提出投訴，事後對方道歉並稱，由於當天喝醉才會胡言亂語，並非有意冒犯。

綜合陸媒報導，江蘇省南京市一名女子8日去一間公司應徵秘書，結果被招聘人員詢問有無意願當私人秘書，由於她不確定對方是否話中有話，再次提問後得到回應，稱工作內容為陪同老闆出差與應酬，隨後被要求加微信好友。

之後女子同意了招聘人員加微信好友的要求，並詳細確認工作事宜，從曝光的對話截圖中可以看到，她詢問對方私人秘書和普通秘書在工作內容上的差別，未料遭回覆「直接點說就是，老闆的GF（GirlFriend的縮寫，意指女友）」，讓她傻眼，當下火速刪除對方的好友，立即向應聘平台提出投訴。

女子表示，該名招聘人員最終被應聘平台限制招聘，她還收到對方的道歉訊息，表示由於當天喝醉才會胡言亂語，並非有意冒犯，「我並不是什麼壞人，也事正正經經做生意的，實在很抱歉！」

事後招聘人員對女子道歉，稱由於當天喝醉才會胡言亂語，並非有意冒犯。（圖／翻攝自微博／拇指視頻）

消息曝光後掀起熱議，網友紛紛直呼「老闆是找不到女朋友了嗎？還是想找好幾個女朋友」、「『我不是壞人，只是喝了點酒』，酒表示很憤怒，這些年被甩鍋太多次了」、「應該把這家公司的名字老闆的名字爆出來，給他老婆看看」、「我剛剛畢業的時候就遇過類似的招聘」、「酒又得出來背鍋了」。

更多 CTWANT 報導