以色列當局指出，在以色列佔據的東耶路撒冷1處巴士站今天發生汽車衝撞攻擊事件，造成2人喪生，其中1人為6歲大兒童。

法新社報導，這起攻擊發生在以巴今年暴力攻擊升溫之際。華府譴責這次攻擊「沒有天良」。

警方發言人表示，當地時間今天下午1時30分許，1名31歲的汽車駕駛高速撞擊在巴士站等車的無辜民眾。這名駕駛是東耶路撒冷的巴勒斯坦社區居民。

以色列警方聲明指出，這起汽車衝撞事件造成2人死亡、5人受傷，並稱是「恐怖」攻擊。（譯者：徐睿承）1120211