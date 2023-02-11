國民黨前台北市議員羅智強日前宣布將參選大安區立委，同黨的台北市議員鍾沛君也表態參選，並向羅智強喊話「只做一屆」，希望羅智強進攻其他艱難選區。前民進黨立委沈富雄認為，羅智強若能去大同區選立委，一旦贏了，就會是全國級的英雄。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，其實羅智強回去選大安區，有一點大材小用。若鍾沛君和羅智強未來在立委初選的結果，羅智強輸了，也沒關係，國民黨就徵召羅智強到大同區去選，他贏了就是英雄。如果輸了，鍾沛君當一屆立委就好，下次換羅智強去選大安區，然後由鍾沛君出戰大同區，這作法漂亮！

沈富雄指出，國民黨台北市黨部主委稱，要有一種全國性、有動能的人，來帶動大同區的選情，若一帶動，全國響應就不得了，大同區一定贏。羅智強若能贏大同區，可說是全國級的英雄。

前立委林郁方則認為，大家都知道，台北市最藍的地方，第一個就是文山區、第二個就是大安區，這兩區，民進黨有當選過嗎？他們曾提名過不錯的人 ，可是選不上。而最難選的兩個區，一個就是大同、一個就是萬華，對藍軍來講，在情勢很好的時候可以贏，比如萬華，大同又更難。所以現在人都是這樣子，再會打仗的人，也想打勝仗或是選比較容易打贏的戰場，會比較願意去。