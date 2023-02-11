台南市市道182線龍崎往高雄內門路段已進入山區，道路蜿蜒起伏，近年來成為機車車友「跑山」快意馳騁的聖地之一，尤其是該線道26公里到29.5公里間的連續S彎道及坡度起伏，相當考驗機車騎士技術，若未適時減速，稍有不慎就容易失控翻覆、自撞護欄甚至跌落山溝，死傷事故頻傳，「自摔彎」稱號不脛而走。

根據轄區歸仁警分局統計，2021、2022年有5人殞命，受傷案件也有80起，今年光1月間就發生3起機車死亡事故，短短20天奪走3條人命，警方強力執法仍無法阻止悲劇，更傳出市長黃偉哲「震怒」，要相關單位好好想想辦法。

台南市道182線西側由中西區開始，橫跨東區、仁德、歸仁、關廟、龍崎到高雄內門七星洋，總長約34.8公里，從龍崎到內門的山區道路就占了約一半路程，本刊實際走訪該路段，從龍崎區公所開始往東行駛，就能明顯感受路面的高低起伏及道路的角度曲折，由於六、日期間轄區警方與交通大隊聯合執法，轎車駕駛、機車騎士都相對安分，反倒是部分自行車在下坡路段「放給它衝」，也不在意路口紅燈就逕自騎過，相當危險。

台南182線龍崎段「自摔彎」今年1月就發生3起死亡車禍，超過去年1整年紀錄。（圖／翻攝照片）

當地居民說，龍崎段本就是依山勢而建，途中不少路段都有死角，就算本地人騎車、開車有時都會不小心「中招」出意外，更別說是不熟悉路況的外地人，加上有些「少年仔」血氣方剛，自撞、摔車似乎成了家常便飯，但相對於此，居民比較在意的反而是車輛呼嘯而過的擾人聲浪，以及警方執法對居民出入造成的不便。

去年的2起死亡車禍剛好都是年輕人，一個是來自新北的19歲黃姓男大生，另一位18歲的余姓男子則才買新車，都是過彎時自撞翻車。而今年發生的3起機車死亡事故，第1起是22歲的陳姓男大生，疑似因車速過快、又未注意路況，追撞前方外側車道行駛的貨車，傷重不治，其他2起還是失控自撞釀禍，其中53歲的邱姓男子，穿著全副裝備騎乘150CC的一般白牌重機，擦撞護欄後連人帶車摔落水溝，雖然目擊者趕緊通報並協助送醫，最後仍回天乏術，是近年意外中少見的「老江湖」。

為了降低交通事故頻率，台南警方大執法，假日期間都規畫聯合勤務，針對該路段追焦熱點展開取締及勸導，不只區間測速，還有固定、移動式測速照相、重要路口加裝紅綠燈、封阻分隔島缺口避免機車迴轉，以及監理及環保單位檢測噪音、排氣或改裝等，多管齊下盼能有效改善，但才短短1個月就超越去年死亡紀錄，讓警方傻眼。

洪姓重機車友指出，182線龍崎內門段因山區人車較少，空氣好、風景優美，道路狀況還算平整，又有彎道具挑戰性，是重機車友常去「朝聖」的地點，但因發生多起事故後，警方執法趨嚴，加上區間測速開罰，其實不少車友已經轉移陣地，且有點年紀的重機車友都知道「玩帥不玩快」，在特定路段都會互相通報「小心點」，畢竟大家都想平安回家。

轄區歸仁警分局與台南市警局交通大隊假日聯合執法，希望能降低事故發生頻率。（圖／警方提供）

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