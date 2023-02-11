台南市市道182線龍崎往高雄內門路段是機車車友「跑山」快意馳騁的聖地之一，但稍有不慎就容易失控翻覆、自撞護欄甚至跌落山溝，死傷事故頻傳，「自摔彎」稱號不脛而走，2021年迄今就造成8人死亡；另外常出事的還有嘉義台3線沄水到大埔段，尤其是著名的「阿婆灣」，雜貨店陳富阿嬤罵車友都罵到退休了，車禍還是一樣發生，近2年有10人因此死亡。

台3線嘉義沄水到大埔段山路狹窄彎道多，少數路段甚至比台南市道182線還狹窄，有的路段速限僅3、40公里，但仍吸引重機車友趨之若鶩，尤其是311.5公里處前後路段，髮夾彎跟S彎道是車友最愛，更是追焦拍照的熱點，在當地開設雜貨店的陳富阿嬤因為會「幹譙」車友，要他們騎慢一點，因此有了「阿婆灣」稱號，2019年時還有重機失控撞入雜貨店中，阿嬤則在去年退休到安養院頤養天年，讓車友好生想念這位「守護神」。

台3線由公路總局管轄、嘉義縣警局負責執法，去年4月起加強實施環警監聯合稽查、移動式測速照相、行動式蒐證取締違規越線、連續超車等多項執法，雖區間內死傷件數較往年低，但一整年下來死傷數仍有126件，警方最後決定在305.8K處設置固定式測速照相，今年1月正式上線執法。

嘉義台3線「阿婆灣」附近路段狹窄、彎度大，車輛很容易因為超速失控肇事。（圖／翻攝照片）

而針對市道182線龍崎段車禍事故頻傳，臉書粉絲專頁「台南式」建議政府參考鄰居日本作法，透過「楔形減速標線」及「彩色標線」，讓用路人在視覺上感受到路幅寬度明顯縮減，自然而然地降低車速，不用大幅變更道路設計，對於減少交通事故造成人命傷亡所付出的社會成本，有一定程度的幫助。

台南市政府交通局局長王銘德表示，標線設計的確是思考的方向，國內外也有相關的例子，目前現行標線都有一定標準及格式，可透過醒目顏色及亮度吸引民眾注意，而標線的防滑摩擦係數也相當重要，高摩擦係數的材質目前已有國內廠商推廣，但施工成本翻倍，因此要評估路段後再審慎導入，才能發揮效用。

王銘德指出，針對182線龍崎路段，近期將與工務局、警察局等相關單位會勘，主要針對「自摔彎」及沿途事故較多的路段研擬相關作法，例如路旁護欄緩撞墊的設置、路旁山溝的加蓋設計、道路標線標示號誌的增設，以及警方執法的策進作法等，都在討論的範圍。

成功大學交通管理科學系專任教授廖俊雄則直言，民眾的「守法教育」才是重要關鍵，基本上為了道路安全所採取的任何措施，舉凡號誌、標線或違規取締等都有其功效，在實施之初一定能大幅降低事故發生機率，但如果守法觀念不能落實在民眾日常生活，到最後「狀況還是會一再發生。」

台南市政府交通局、工務局、警察局近期將會勘182線龍崎段，提出降低車禍事故的作法，仿照日本做法改善標線也是選項之一。（圖／取自「台南式」臉書粉絲專頁）

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