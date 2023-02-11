俄羅斯宣布將縮減原油產出以回應西方國家設定出口油價上限，國際油價今天反彈。
俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，3月原油產出每天將縮減50萬桶或5%。
西德州中級原油和北海布倫特原油期貨價格聞訊止跌回升。
終場紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲1.66美元，報每桶79.72美元。
倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲1.89美元，報每桶86.39美元。（譯者：徐睿承）1120211
俄羅斯宣布將縮減原油產出以回應西方國家設定出口油價上限，國際油價今天反彈。
俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，3月原油產出每天將縮減50萬桶或5%。
西德州中級原油和北海布倫特原油期貨價格聞訊止跌回升。
終場紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲1.66美元，報每桶79.72美元。
倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲1.89美元，報每桶86.39美元。（譯者：徐睿承）1120211
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