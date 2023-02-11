把握周末好天氣！氣象專家吳德榮表示，周末各地多雲時晴，南部高溫甚至可能會飆到32度，但下周二（14日）也就是西洋情人節當天，則有強冷空氣南下，各地氣溫驟降、北台灣將越晚越濕冷，到了下周三（15日）和下周四（16日）平地最低氣溫甚至有可能降至10度以下，直到下周五（17日）氣溫才會回升。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機上提到，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（11日）天氣好轉，各地多雲時晴，陽光下舒適微熱、早晚涼。各地平地氣溫：北部15至26度，中部15至30度，南部16至32度，東部16至30度。

吳德榮表示，明（12日）至下周一（13日）白天各地晴朗穩定；氣溫逐日升，白天微熱、早晚涼，到了下周一傍晚將有鋒面抵達，北、東轉有雨；下周二（14日）也就是西洋情人節當天，則有強冷空氣南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷。

吳德榮指出，下周三（15日）、下周四（16日）大台北和東半部有局部短暫雨，北台冷，中南部早晚冷。由於各國模擬略微修弱，台北測站約可降至13度左右，以達到大陸冷氣團的機率為最高；不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化仍很大，需注意保暖。下周五（17日）白天起冷空氣減弱，各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。