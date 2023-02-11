I'm ready to play an ACTUAL PGA Tour event next week @thegenesisinv — Tiger Woods (@TigerWoods) February 10, 2023

15度大賽冠軍，今年47歲的老虎伍茲（Tiger Woods）宣布回歸PGA，他周末推文寫道：「我準備好參加真正的PGA美巡賽了。」伍茲所說的就是下周的的捷恩斯邀請賽，舊名洛杉磯公開賽，這是老虎伍茲基金會主辦的比賽，被他選定為回歸的舞台，比賽將於2月16日在李維拉鄉村俱樂部舉行。

伍茲在2021年發生車禍導致右小腿重傷，去年4月在美國名人賽復出，他於大批觀眾簇擁下成功完賽72洞，雖然成績不佳，但他認為除了摘下冠軍的那幾次，這是他生涯最有意義的一戰。

去年7月，伍茲參加英國公開賽，打完前兩輪就被刷掉無緣決賽，他當時向觀眾脫帽致敬，聲稱可能是最後一次在這個著名大賽出場了。伍茲原定於年底在自己舉辦的英雄世界挑戰賽回歸，最後因為足底筋膜炎而退出。

伍茲受傷期間，高球界出現天翻地覆的改變，沙烏地阿拉伯聯賽LIV強勢加入競爭，重金挖走幾位知名老將，至今與PGA爭戰不休，包括現年52歲的美國好手米克森（Phil Mickelson）以兩億美元酬勞跳槽LIV，此後一直在網路與新聞媒體遭到撻伐。LIV曾大力挖角伍茲失敗，如今伍茲回歸，又可為PGA陣營增添一股強大的助力。