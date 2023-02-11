民進黨中執會8日通過，由身兼黨主席的副總統賴清德所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制並無規定可溯及既往，當下引發批評。前民進黨立委沈富雄指出，未來中選會應該修法，要求下次選舉必須列出國內最高學歷，排除國外野雞大學，否則會引發更大問題。沈的說法掀熱議，大批網友則點名「假博士」應出來面對，否則無法端正綠營風氣。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，論文做假只是其中的一小部分，國民黨應該要跟中選會配合修法，下次選舉學歷的部分，一定要列舉國內最高學歷，本國的最高一定要擺；再來夜校和在職專班一定要標示清楚；第三還要強調，如果是肄業，那是肄業多久；最後則是野雞學校，外國的野雞學校應該以駐外單位的為準，不在裡頭的不能列入。

沈富雄也強調，這個問題立法院應該要處理，這比大家現在所講的論文做假更加廣泛、有問題，因為目前的風俗就是要把自己裝的很漂亮，到外國去拿一個野雞大學回來就很漂亮，以前的學歷就通通不算了。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「假博士該出來面對」、「假博士不出來，無法端正綠營視聽」、「假碩士被撤銷學位，假博士卻都沒事？」「假博士的臉被打的劈啪響」、「有些人有事有些人沒事，你要博士學位被撤銷的蔡適應情何以堪？」「追溯既往才能顯現魄力，否則縱容違法行為當作不存在？」