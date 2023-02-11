美在阿拉斯加外海再度擊落飛行物

繼美國在南卡羅來納州外海發射飛彈，擊落在美國領空飛了好幾天的中國高空氣球後，又在阿拉斯加北海岸外海約10英里（約16公里）處擊落高空飛行物。

據CNN新聞網11日報導，美國官員說，這在40,000 英尺（12192公尺）高空出現的物體遠比4日擊落的中方間諜氣球小，形狀也不一樣。美國軍方最初是在9日發現這飛行物，先派F-35戰機偵察後，最後在10日下午出動F-22戰機，發射AIM-9X飛彈加以擊落。而先前擊落中方間諜氣球的，也是這款飛彈。

當美國總統拜登被問及，對這飛行物被擊落是否有任何評論時，他回答：「很成功。」 據白宮國家安全會議（NSC）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說，是拜登周五稍早下令，擊落這高空飛行物的。而加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周五推文說，他10日下午接獲美國要擊落阿拉斯加高空飛行物的簡報，並支持美方採取行動的決定。白宮說，這飛行物在接近加拿大邊境處被擊落，後來墜入北冰洋。

此外，軍方已在阿拉斯加外海的冰冷海水中打撈，由於這物體比上次的龐大氣球小了很多，官員預計，撈起的速度會比上次快。

另一方面，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）說，這飛行物的大小有如一輛小車，形狀也和上次擊落的中方高空氣球不同。他強調，目前還沒有關於飛行物的進一步細節，但不願說這飛行物是氣球。他並指出，他們合理地認為，這出現在阿拉斯加上空的無人飛行物會對民航交通構成威脅。不過，據美國官員說，這被擊落的高空物體上似乎沒有任何監視裝備。