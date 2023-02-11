大陸男星胡歌日前無預警在微博上官宣結婚跟當爸，雙喜臨門的好消息讓粉絲及星友紛紛獻上祝福，昨(10)日微博上有網友曬出一張胡歌贈送喜糖禮盒的照片，木製外盒配上簡單文字描述，看起來樸素典雅，豈料，卻有人認為喜糖不夠「高端大氣上檔次」，配不上胡歌大咖的身份，留言開酸。

昨日微博上盛傳多張稱是「胡歌喜糖禮盒」的系列照片，其中由黃花裝飾的紅布包裹著一個樸素的木盒，其上還有「吾家有喜」等字樣，打開一看，裡面有著餅乾、金莎巧克力與一瓶被網友猜測是蜂蜜的黃色罐裝液體等，讓網友笑稱：「儀式感好足。」

豈料，除了獻上祝福的粉絲外，也有人認為該禮盒檔次太低，指出：「感覺不像胡歌那種咖位的禮物」、「居然還有費列羅(金沙)巧克力，那個現在算很普通的喜糖巧克力吧」，意外引發討論。對此，有人表示是胡歌岳父送給自家親戚，也有人指出是廣送給不用包紅包、有交集的熟人，包括合作過的臨時演員都有收到，算是很有心意了。

微博上不少網友認為禮盒不夠「上檔次」。(圖／翻攝自微博)

事實上，胡歌於上個月31日在微博上宣布喜訊，表示「我當爸爸啦，母女平安，向大家報喜。」後，相關話題多次衝上熱搜，更外傳他的妻子是小他11歲的助理經紀人黃曦寧，外貌神似楊冪與林依晨綜合體，而經過長久相處後日久生情，才決定步入婚姻的殿堂，攜手共度未來。