PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

國民黨台北市議員徐巧芯以「世代交替」宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，雙方隔空交火引發關注。因徐掌握年輕與空戰優勢，在網路擁有極大聲量且打綠有功，PTT網友認為，若初選採全民調費必輸無疑，但若採對費較有利的黨員票為主機制，即便最後費出線，「巧粉」也會不滿而將票灌給民進黨對手；故費如今唯一保住立委的辦法，就是主動讓賢，轉去爭取不分區立委。此說法引發熱烈討論。

網友近日在PTT論壇發表《下屆費鴻泰要繼續當立委可能只有一個辦法》一文，內文指出，費鴻泰如果被黨提名選的話，巧粉的度爛票肯定流到對手，他下屆也無法如願當選，所以費唯一能繼續當立委的可能性就是，去爭取不分區立委。

此說法掀起高度討論，網友紛紛回應：「當不了就尊重規則啊」、「曾銘宗可以當不分區立委，費鴻泰為什麼不可以」、「國民黨是不是家裡沒大人」、「所以初選到底要不要辦啊？朱立倫在幹嘛」、「國民黨的文化有可能會讓他當不分區吧」。

也有網友認為：「早就有人這樣說了」、「國民黨一堆老屁股，打壓後人」、「年紀那麼大本就應該去當不分區，或是轉到幕後指導」、「費鴻泰這種當過立院黨團黨鞭的資深老屁股，除非黨主席或甚至總統候選人許諾要給他當立院院長，才能讓老費甘心去不分區」、「費鴻泰其實選民服務做得不錯，就是空戰對這種老一輩實在太殘忍」。