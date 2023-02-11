空軍一名士官長約女網友小美出去玩，返家時稱累到無法開車，小美好意陪他到摩鐵，但男方卻趁小美吃安眠藥昏睡時，強行性侵得逞。小美事後求償150萬，但男方認為雙方你情我願，經協調2個月未果，小美氣得表示要向部隊申訴，但士官長苦苦哀求「不要告訴家人及部隊」，事後仍遭提告。橋頭地院依現役軍人犯強制性交罪判處士官長3年6月。

根據判決書，該名士官長服役於空軍某訓練中心，透過網路認識一名女網友小美，兩人於於民國108年6月中旬，前往高雄蚵仔寮海邊看日出聊天，事後士官長載送小美返回住處。

士官長向小美表示太累無法駕車回屏東住處，小美於是同意陪他前往附近汽車旅館住宿休息，但是當晚小美服用安眠藥睡著後，士官長竟獸性大發親吻小美，嚇得她驚醒大叫並掙扎反抗，但仍遭到士官長性侵，事後雙方私下談和解，卻因賠償金高達150萬談不成，小美又發現士官長有很多砲友，憤而提告性侵。。

士官長辯稱，小美在汽車旅館時自己脫衣服躺在我旁邊，一陣打鬧嘻笑後就發生性行為了，並沒有看到她服用安眠藥，兩人相當平和，是性行為到後面，她說肚子不舒服後就立刻停止，事後也沒有異常。

士官長強調，「直到小美打電話說我騙她，一直說要申訴我，我有跟部隊長官提這件事，長官建議我試著看告訴人想要做什麼，所以我在LINE對話中一直配合小美說話，說我可以補償，但我並沒有想要承認這件事情，也沒有真的想要賠償告訴人150萬元，只是在拖著，部隊就怕這種事情，我是為了我的職業才跟告訴人哀求。」

法官調查後發現，案發過程中，小美並未因藥效導致全無意識，其於男方強壓親吻嘴巴過程中，已清醒並明白拒絕與反抗，男方還身體強壓女方進行親吻胸部並強行發生性關係，行為已達強暴之程度。

法官審酌，士官長對女方強制性交犯行，於偵審中始終否認犯行，迄今未與告訴人達成和解，且女方罹患有憂鬱症，受害痛苦程度非輕，有創傷後壓力症，，依現役軍人犯強制性交罪判處3年6月。全案仍可上訴。