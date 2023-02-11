What was up with Anthony Davis sitting while Lebron broke the NBA all-time scoring record??? Not a good look imo. pic.twitter.com/JX7ca6QJEi — Jared Silverman (@JaredWAFB) February 8, 2023

湖人球星詹姆斯（LeBron James）打破38387分的歷史障礙，登頂成為聯盟生涯得分王，當時第3節剩餘10秒，輪到對手雷霆進攻，官方下令比賽暫停讓詹姆斯慶祝，湖人全場觀眾歡欣鼓舞，另一位主將「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）卻被拍到臭臉坐在板凳席，沒有和大家一同起身歡呼。這個畫面引來球迷議論，有人認為這看起來不太妙，同時有人相信戴維斯只是更關注比賽勝負而不是個人紀錄。

後來媒體在公鹿之戰（湖人兵敗）訪問戴維斯，他並不太想回答，最後勉強說了：「這與比賽有關，我們當時正落後給雷霆，這是我們必須贏下的比賽，我因此非常不爽，就是這麼簡單，這和老詹無關，他也明白，其他人只看到表面而有自己的想法，但我單純是不爽比數落後對手。」

無論如何，戴維斯也覺得自己的舉動欠妥，他隔天致電給詹姆斯道歉，後來又當面跟他致歉，詹姆斯並沒有生氣，破紀錄的時候還對戴維斯說：「我只希望你明白，我愛你，我的兄弟。」

湖人不幸在詹姆斯的紀錄之夜敗給雷霆，詹姆斯得38分，回想起詹姆斯進入聯盟投進的第一球，同樣是中距離後仰跳投。該場比賽創下聯盟多項收視佳績，在聯盟的網路與數位平台影片獲得2.25億總觀看人次，一舉改寫例行賽紀錄。