前台北市議員羅智強昨(10)日正式宣布參選台北市大安區立委，並恐在初選與同樣有意爭取立委提名的台北市議員鍾沛君碰頭。對此，國民黨台北市議員張斯綱認為，國民黨中央或規劃選舉的人，要有「一盤棋」的概念，並思考要排出什麼樣的隊形面對今年選舉，不能黨內互打。

鍾沛君9日曾承諾，若羅智強出征艱困選區，她將固守大安區，且若順利當選立委，將只做一屆大安區立委，2028年由她去挑戰羅智強的未竟之功。雖羅智強最終仍決定爭取大安區立委提名，鍾沛君昨表示，她接下來能做的事就是保持平常心，繼續跑行程，滿足基層的民眾需求，傾聽民眾的聲音。

張斯綱昨在政論節目《少康戰情室》中指出國民黨中央或規劃選舉的人，要有一盤棋的概念，因現在每個地方基本上都會出現兩個以上的人選，且每個人都不錯，他說鍾沛君跟羅智強是好朋友跟好戰友，因此他認為要有一盤棋的概念，若鍾沛君特性適合去這邊，大家這次就幫忙一下；羅智強有空戰能力，就在某一些艱困區幫點忙，不過張斯綱強調，個人意願還是很重要。

張斯綱認為，包括不分區或地方選區，不能讓自己這樣黨內互打，黨中央要去思考隊形是什麼以及要排出怎樣的隊形來面對今年選舉，要打出什麼形象讓大家看。