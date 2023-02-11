爸媽太恩愛恐讓小孩很尷尬。一名女網友分享，爸媽感情很好，她過去曾多次聽到爸媽「製造小孩」的聲音，某天手機急需充電，她才想起線被媽媽借走了，想去拿卻發現爸媽又在深度交流，好不容易熬到爸媽完事，她立刻裝做啥都不知道，衝到爸媽事後的房間裡找回充電線，引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，某天追劇到一半，手機跳出「電量不足」的通知，轉頭要充電卻找不到線，這才想起來充電線在下午的時候被媽媽借走了，起身去爸媽的房間要拿回線，卻突然出現不妙的預感，果真爸媽的房間門緊緊鎖著。

女網友崩潰地說，過去常常在房間裡面聽到爸媽「製造小孩」的聲音，加上曾意外瞄到爸媽用過的保險套和潤滑液，所以很確定爸媽感情非常好。而這次發現房間門鎖著，她立刻心領神會，爸媽又再「深度交流」了，因此立刻用光速衝回房間，全程還保持靜音，深怕打擾到爸媽。

女網友表示，躺在床上看著快沒電的手機，她的心情五味雜陳，很怕自己的手機電量歸零，結果這時爸媽的房間解鎖了，根據她多次旁聽的經驗，她知道爸媽結束了，經過一番劇烈的掙扎以後，她硬著頭皮在房間裡面大聲喊「媽媽，我的充電器是不是在你那邊？」當作是要進爸媽房間的預告，接著就衝進爸媽事後的房間，用10秒飛速地在黑暗中找到那條救命的充電線，然後光速離開，真的太尷尬了。

貼文引起網友討論，「之前我媽常常做惡夢鬼叫，然後搖都搖不醒，把全家吵到睡不著，某天媽媽又開始鬼叫，我以為又來了，忍不住抱怨說『明天我還要上課欸，吵死了』結果聲音居然停了，她剎那間懂了什麼，隔天還要假裝抱怨媽媽又作惡夢了，真的很尷尬」、「我小時候，只要他們要嘿咻，我爸就會放米老鼠卡通給我看，到後來根本看超膩，看了有800遍」、「超好笑的畫面」。