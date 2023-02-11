澎湃新聞11日報導，韓國宣布11日起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證。此前1月下旬日本駐中使領館宣布已恢復在中簽證業務，中方也恢復審發日本公民赴中普通簽證。據大陸旅行平台攜程統計，

從機票價格來看，近期大陸赴日韓的平均票價幾乎均較2019年同期高30％以上。「主要是因為航班產量較疫情前有較大差距，目前大陸赴日韓的航班量恢復程度僅達到10％左右。」

攜程機票相關負責人表示，截至目前，大陸赴韓國航班每周逾60班次，始發地包含北京、廣州、青島、延吉、濟南、上海等21個城市。3月2日起，青島至釜山、西安至濟州島的直飛航班時隔三年將重新「衝上雲霄」。

目前，大陸赴日本航班每周也超過60班次，覆蓋上海、北京、杭州、大連、深圳、天津等17個始發城市。據攜程機票獲悉，多家日本航司已開始籌畫近期復飛事宜，航司對與中國遊客的再次相遇表示期待。

疫情前，中國是日韓旅遊最大客源地。數據顯示，2019年來自中國大陸與香港、澳門、台灣的訪日遊客占全年外國遊客人數的52.6％，其中僅大陸遊客占比就超過30％。

「而在中國出入境政策放開後，中國遊客最先湧向的是泰國、新加坡、馬來西亞等國家。」攜程研究院高級研究員沈佳旎表示，上述國家的旅遊經濟也已從中國旅客的恢復中獲得了實際利好增長，在兔年春節假期，大陸赴曼谷、新加坡、吉隆坡等地的機票訂單量均增長數倍以上，帶動當地旅遊業加速回暖，「中國旅客的出境遊消費潛力尚在逐步釋放中，未來這股潛力對於日韓、對於亞洲至全球旅遊消費市場，都將是重要的提振力量。」