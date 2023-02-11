土耳其與敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，至今死亡人數已超過2萬人。台灣先後派遣2個梯次搜救隊前進災區馳援，經搜救隊協調中心分派在阿德亞曼區域進行搜救，如今救援黃金72小時已過，災區飄散濃厚的屍臭味，土耳其政府也決定在災區進行重機具開挖，現場空拍機慘狀也曝光。

我國協助搜救的阿德亞曼地區，幾乎被地震夷為平地，經過數日，濃厚屍臭味已經傳出且瀰漫整個地區，從畫面中可以看見，災區現場多棟建築物倒塌，而重機具也已經進入現場開挖，但搜救隊人員仍持續在斷垣殘壁中，尋找生還民眾，不放棄任何一絲希望，不少人也幫忙搬運物資。

我國搜救隊也特別利用空拍機進行勘查，從空拍角度可見，建築物禁不起強震搖晃倒塌，如「骨牌」般交疊在一起，綿延數百公尺，場面令人無法置信。

根據現場協調中心回報，目前土耳其政府已經在災區進行重機具開挖，而經台灣搜救隊評估，災區現場已瀰漫濃厚的屍臭味，生還跡象並不明顯，但仍不放棄任何希望進行搜尋。

災區空拍慘狀曝光！黃金72小時已過屍臭瀰漫，重機具進駐開挖遺體。(消防署提供)

災區空拍慘狀曝光！黃金72小時已過屍臭瀰漫，重機具進駐開挖遺體。(消防署提供)

災區空拍慘狀曝光！黃金72小時已過屍臭瀰漫，重機具進駐開挖遺體。(消防署提供)

災區空拍慘狀曝光！黃金72小時已過屍臭瀰漫，重機具進駐開挖遺體。(消防署提供)