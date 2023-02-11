隋棠遭鄰居指控放任小孩不分晝夜吵鬧，事後發千字文反擊，卻被對方列出七大罪狀反擊，怒批夫妻倆根本是「一派胡言」，目前交由司法釐清真相，當初賣房給隋棠的房仲陳泰源，昨(10日)跳出來還原真相，直言：「真相的拼圖，我來補上一塊」。

陳泰源表示房子成交至今，基於職業道德私下未跟隋棠有任何接觸，至於她是否為別人口中的惡鄰居，任何人都不該妄下定論，不過有些客觀事實，還是要跟社會大眾交代，接著列出8大點還原，傳聞隋棠私下痛罵過管理員?他指出必須由管理員親自證實，但在帶隋棠看屋、設計師討論裝修，甚至簽約與交屋，本人都是超級有禮貌，就連與管理員談論防漏措施，聽完解答還會「微彎腰點頭」說「謝謝」，毫無頤指氣使或高傲態度。

至於傳出風吹樹葉、孩子玩溜滑梯擾鄰?陳泰源表示溜滑梯前屋主做的，並非隋棠本人，而且還是設在樓中樓的「樓上」，倘若還能吵到樓下A母女，那可能比想像中對聲音更敏感，至於櫻花樹則是「前前」屋主種的，前屋主接手後便細心照料，相信隋棠當下把樹砍掉一定相當無奈。

對於外界好奇賣給隋棠時，是否有告知樓下住戶狀況?陳泰源表示樓上租客承租後期，頻頻遭到樓下住戶投訴，當時對方雖沒明確告知狀況，但有暗示「樓下住戶很敏感，賣房子要特別小心，一定要提醒買家，買了後務必加裝隔音設備」，由於豪宅屋齡近30年，隔音效果自然不好，因此隋棠才會在聲明指出「地板厚度加高近30公分」，陳泰源更強調事發至今，都尚未接到隋棠或買方經紀人的客訴。