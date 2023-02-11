大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。民進黨當局罔顧基本的人道主義，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。大陸有關方面將調整弔唁行程，2月12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

朱鳳蓮表示，台灣佛光山開山宗長星雲法師2月5日在台灣圓寂，大陸有關方面高度重視。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計畫於2月11日至14日赴台弔唁。

朱鳳蓮表示，連日來，弔唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計畫於11日早上到北京首都機場集合準備出發。由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行。

朱鳳蓮指責民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。

朱鳳蓮表示，大陸有關方面將調整弔唁行程，2月12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。