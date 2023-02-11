國民黨台北市議員鍾沛君、前議員羅智強皆宣布參選大安區立委，引發政壇熱議。鍾提出，若羅出征艱困選區成功，她將每周排一天做羅的志工表達感謝；若羅出征艱困選區失敗，她也公開承諾只做一屆，2028年就換她去挑戰該艱困選區。媒體人朱凱翔對鍾的提議大為讚賞，不僅轉發更直呼「我兄弟」三字，表示對鍾豪爽霸氣的肯定。不少網友則認為，羅當初走錯一步，如今將付出無比巨大的代價。

鍾沛君9日在臉書發文強調，她欲與羅智強「連袂出擊，並肩作戰」，如果羅真的扛下大任出征艱困選區，她一定固守大安區，同時每周都會跨區串連；當選就職後，每周排一天做羅的志工，既是表示感謝，也是學習怎麼打贏硬仗。

但如果羅智強為黨開疆闢土失敗了，而鍾沛君有幸當選大安區立委，她也願公開承諾，只做一屆，2028年就由她去挑戰羅的未竟之功。鍾強調，這個提議是因為，國民黨要想重返執政，就必須戰力極大化、內耗極小化，這也是她的初衷。

朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」轉發鍾沛君此文，並點評「我兄弟」三字，以盛讚鍾巾幗不讓鬚眉的性格。大批網友則紛紛留言：「你兄弟這招有點太猛了吧，是誰教她的」、「我初選會支持鍾沛君，當時羅離開大安文山去桃園，大部分的人也給予祝福，現在卻又要棄桃園選民而去，說真的，我覺得這觀感真的蠻不好的，也會讓人覺得是怯戰，而不是戰將該有的作為！」「羅當初走錯一步 現在看代價無比巨大」、「比較起來，我比較支持鍾沛君，因為羅的理由我看起來就是怯戰！」「桃園都跑去了，那就那邊有難那邊去吧！加油！戰將欸」。