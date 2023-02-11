You’ve seen the rosters. What players are you excited to see rep their team’s colors? pic.twitter.com/8UUcr05JjE — MLB (@MLB) February 10, 2023

世界棒球經典賽A組賽事將在台灣台中洲際棒球場開打，但WBC官方推特的A組宣傳照第一時間卻沒有地主球員的照片，引發台灣球迷不滿。中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌10日表達嚴正抗議，要求主辦單位即刻修正錯誤，不容許國家被矮化。

MLB美國職棒大聯盟官方推特於11日早晨放上A組照片，其中出現了中華隊「海嘯哥」林子偉的照片，WBC官推隨即也轉推此則貼文。大聯盟是經典賽的協辦者之一，此舉算是補救了WBC的重大失誤。中華隊目前在世界棒球排名第2，僅次於日本，高於第3名的美國隊。

負責這次經典賽中華隊組訓的中職也發出聲明，「有關WBC官方公布經典賽各組封面代表人物，A組賽事封面照無中華隊選手一事，中華隊官方已經向MLB官方表達最嚴正抗議並即刻修正，以捍衛我國家代表隊參賽尊嚴。」

中華隊有7名旅外球員，林子偉效力大聯盟4年多，在波士頓紅襪出賽101場，累積43安打、12打點，紅襪在2018年摘下世界大賽冠軍，林子偉雖未在季後賽上場，仍成為王建民之後首位拿到大聯盟冠軍戒的台灣球員。美國在台協會AIT於2019年宣傳自國餐飲的時候，就特別邀請林子偉擔任美食大使。