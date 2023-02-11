中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平11日在大陸《環球時報》撰文指出，柬埔寨首相洪森結束對中國正式訪問。雙方就中柬「鑽石六邊」合作架構達成共識，標誌著中柬的合作更加開放、更加高品質、更加平衡和更加可持續。特別是中柬在產能、能源和農業領域的合作，將創造更多新亮點，惠及更多百姓，並為地區和平穩定注入強勁動力。

許利平表示，中柬合作熱火朝天，一些美媒有點「坐不住」，擔憂柬埔寨與中國走得過近，於是試圖用「債務陷阱論」抹黑中柬高鐵合作，離間中柬關係。然而此舉顯然不會得逞。

這不是美西方媒體首次炮製「債務陷阱論」來抹黑中國與「一帶一路」沿線國家的合作。針對斯里蘭卡危機，以及中緬合作項目等，一些美西方媒體熱衷於拿「債務陷阱論」說事，並拿「債務陷阱」恐嚇相關國家，以脅迫它們與中國畫清界限。

許利平稱，在一定意義上，「債務陷阱論」是以西方標準和價值判斷，將債務政治化、意識形態化，是典型的「西方中心論」的翻版。事實上，中國與「一帶一路」沿線國家開展項目合作時，奉行的是共商、共建、共用的理念，從來沒有把自己的意志單方面強加給相關國家。比如，中國和柬埔寨開展高鐵合作，採取的是BOT（建設、運營、轉讓）模式，這不是簡單的西方貸款模式，而是遵循市場規律的投資模式。

許利平認為，對於高鐵收益分析，西方更多基於自身的發展經驗，來妄測中國在「一帶一路」沿線國家的相關收益，這在邏輯上具有一定的誘騙性。因為高鐵的收益不僅需要計算客票價和貨物運輸的收益，而且還應包含高鐵沿線商業開發的綜合收益。西方往往只計算了前者，而對後者缺乏自身經驗的分析與判斷，這是一大缺陷。

同時，西方對於債務結構的分析也缺乏合理依據。當下被美西方炒作遭遇「債務危機」的那些開發中國家，絕大多數債務來自國際多邊機構的貸款，來自中國的貸款只占很小比例。而且中國提供的貸款大多為美元貸款，如果柬埔寨出現「債務危機」，那更可能是美元近來不斷加息造成。更何況，目前柬埔寨累積外債為95.79億美元，約占GDP的35％，低於國際貨幣基金設定的負債壓力上限（40％）。柬埔寨的外債處於可控範圍。

許利平強調，應該看到，隨著美國不斷推進「印太戰略」，「債務陷阱論」逐漸成為美西方刻意惡抬基礎設施標準，抹黑「一帶一路」的話語陷阱。然而，「一帶一路」項目不僅沒有受到影響，而且中國與沿線國家一道共同秉持高標準、惠民生、可持續理念，正在高品質推進相關項目建設。這說明「一帶一路」倡議的強勁內生動力，是美西方輿論鼓噪無法阻擋的。

許利平指出，值得一提的是，2023年是共建「一帶一路」倡議提出10周年。10年來，中柬在「一帶一路」合作方面取得亮眼成績。無論是金港高速公路，還是施亞努港經濟特區，對於推動柬埔寨互聯互通，拉動當地經濟發展都起到積極作用。

許利平稱，2023年還是中柬建交65周年、中柬友好年，中柬共建命運共同體開啟建設新時代。中柬共建命運共同體的實踐證明，雙方堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，推動新型國際關係構建，新時代中柬命運共同體只會越走越穩、越走越實。