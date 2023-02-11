Minnesota's Anthony Edwards, Toronto's Pascal Siakam and Sacramento's De'Aaron Fox are expected to be named the three All-Star reserve replacements for Feb. 19 game in Salt Lake City, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2023

聯盟官方11日宣布，由於史蒂芬柯瑞(勇士)、杜蘭特(太陽)與錫安威廉森(鵜鶘)因傷退出今年全明星賽，3人的先發位置將由恩比德(七六人)、馬爾卡寧(爵士)與莫蘭特(灰熊)頂替，聯盟也順勢補進福克斯(國王)、愛德華茲(灰狼)與席亞卡(暴龍)成為全明星賽替補，但哈登(七六人)仍未入選惹議。

這將是福克斯與愛德華茲生涯首次入選全明星賽，其中愛德華茲不滿22歲就入選，成為灰狼隊史第2人(之前是賈奈特)，席亞卡則是生涯第2次入選，他在2019-20年球季曾被選為東區明星隊先發，只是他的這次替補入選，引發外界不少爭議。

因為無論是在東區的球迷、媒體與球員票選當中，哈登的排名都比席亞卡高，哈登所屬的七六人目前戰績高居東區第3，席亞卡效力的暴龍只排東區第10，感覺NBA總裁席爾佛這次刻意跳過哈登選了席亞卡，或多或少也帶著不少個人情緒在選。

另外今天三分球大賽參加名單也公布，包含哈利柏頓(溜馬)、希爾德(溜馬)、利拉德(拓荒者)與安芬尼西蒙斯(拓荒者)等人都將參賽。