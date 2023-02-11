新北市淡水警分局10名員警，昨(10日)下午分乘3輛車到蘆竹海湖靶場參與手槍訓練，返程時沿臺61線往八里方向行駛，途中卻因天雨視線不佳，40歲劉姓警員駕駛的警車打滑撞上前方2車，造成5人受傷，其中3人送醫治療，所幸救治後已無大礙，確切事故原因則仍需釐清。

昨日下午3時許，臺61線八里1匝道出口前突傳巨響，劉員在剎車時輪胎打滑，追撞前方2輛警備車輛，撞擊力道導致車輛零件散落一地，所幸並未有其他民眾遭受波及。

淡水警分局長陳保緒聽聞員警受傷，第一時間前往醫院慰問，囑咐同仁好好休息。（戴志揚翻攝）

這場車禍造成5名員警受傷，26歲謝姓女警嘴部擦挫傷、滿嘴是血，26歲葉姓男警則是頭部擦挫傷、48歲許姓男警手部擦傷，3人送醫後已無大礙，另還有23歲王姓男警頭部擦傷、30歲林姓男警右手擦傷及左膝紅腫，傷勢輕微自行包紮未送醫，警方初步確認3名警備車駕駛酒測值均為0，後續由蘆洲分局交通分隊測繪處理。

分局長陳保緒聽聞同仁受傷後十分擔心，第一時間便帶著督察組長黃一芳前往醫院慰問並送上禮品，希望他們好好休息，並再次囑咐同仁注意行車安全。